Atalanta Gasperini incontra Percassi a Zingonia | tutte le ipotesi sul tavolo

Gian Piero Gasperini ha incontrato la famiglia Percassi e il direttore sportivo D’Amico a Zingonia in un incontro cruciale per il futuro della panchina dell’Atalanta. Le discussioni si concentrano sulle varie ipotesi riguardanti la sua permanenza, in un momento decisivo per la squadra. Le prossime ore potrebbero delineare il corso della stagione e della gestione tecnica del club.

LA RIUNIONE. Sono ore decisive queste per il futuro della panchina dell’Atalanta. Gian Piero Gasperini nella mattinata di martedì 27 maggio è stato a Zingonia per incontrare la famiglia Percassi e il direttore sportivo D’Amico... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Atalanta, Gasperini incontra Percassi a Zingonia: tutte le ipotesi sul tavolo

