Atalanta-Gasperini | il futuro torna in bilico

Il futuro di Gian Piero Gasperini all'Atalanta rimane incerto dopo il recente incontro tra la dirigenza e il tecnico. Nonostante l'offerta di rinnovo sia stata presentata, i tifosi temono che la situazione non si risolva a breve. La tensione cresce, e il destino del mister, diventato un idolo per i sostenitori della Dea, è appeso a un filo.

Niente fumata bianca, oggi è andato in scena un summit tra la dirigenza dell'Atalanta e Gasperini. Tutto è ancora in ballo e questa potrebbe non essere una buona notizia per i tifosi della Dea ormai innamorati pazzi del tecnico di Grugliasco. Il club ha già inviato l'offerta di rinnovo, per i... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Atalanta-Gasperini: il futuro torna in bilico

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Atalanta, Gasperini: nuova stoccata a Nebuloni poi l’annuncio sul futuro; Atalanta, Gasperini incontra la dirigenza per decidere il futuro; Atalanta, Gasperini e la dirigenza a Zingonia: incontro chiave per decidere il futuro. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Atalanta: torna la pace fra Lookman e Gasperini, ma il futuro è in bilico - Servirà attendere giugno per scoprire quale sarà il futuro delle figure apicali dell'Atalanta. Nel frattempo è tornata la pace e i tifosi nerazzurri sperano che possa esser propizia per un ... 🔗msn.com scrive

Atalanta, Gasperini sul suo futuro: “Ho ancora un anno di contratto, ne parleremo dopo il Parma” - Gian Piero Gasperini torna a parlare del proprio futuro: incontro con l'Atalanta dopo l'ultima giornata contro il Parma ... 🔗Come scrive gianlucadimarzio.com

Futuro in bilico, c'è molta Inter in chiave mercato - Futuro in bilico, nonostante il mese di marzo sia appena iniziato. Sono tante le situazioni che coinvolgono le dinamiche legate al calciomercato e che potrebbero delineare già nelle prossime ... 🔗Secondo tuttomercatoweb.com