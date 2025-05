Atalanta e Gasperini la fumata bianca si allontana La Roma sonda il tecnico

Il futuro di Gian Piero Gasperini all'Atalanta è incerto, dopo l'incontro con la dirigenza che non ha portato alla tanto attesa fumata bianca. Mentre la Roma si fa avanti per sondare il tecnico, le posizione tra le parti sembrano distanti. Scopriamo i dettagli di questa situazione intricata che potrebbe ridefinire il destino del club bergamasco.

Bergamo, 27 maggio 2025 – Sono ancora lontane le posizioni tra Gasperini e l’Atalanta. L’attesa fumata bianca non è arrivata. E ora non è affatto scontata. L’incontro avvenuto nel primo pomeriggio al centro sportivo di Zingonia tra il tecnico torinese e Antonio e Luca Percassi avrebbe avuto un esito interlocutorio. Gasp avrebbe ribadito la sua intenzione di non prolungare ulteriormente il contratto in scadenza nel 2026 e comunque valido per la prossima stagione. Nel giro di due o tre giorni l’allenatore e la proprietà torneranno a confrontarsi per arrivare a una decisione al momento dagli esiti incerti, perché Gasp, per la prima volta dopo nove anni, potrebbe anche decidere di voltare pagina, lontano da Bergamo... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta e Gasperini, la fumata bianca si allontana. La Roma sonda il tecnico

