Atalanta decisione presa sul futuro di Gasperini | la scelta dopo l’offerta della Roma

L'Atalanta ha preso una decisione riguardo al futuro di Gian Piero Gasperini, in seguito all'offerta ricevuta dalla Roma. Le ultime notizie, condivise da Matteo Moretto su X, rivelano i dettagli su questa situazione, che potrebbe influenzare il cammino del tecnico e della squadra bergamasca nel prossimo futuro. Scopriamo insieme quali saranno i prossimi passi del club e del suo allenatore.

Le ultime sul futuro di Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, dopo l'offerta da parte della Roma. Tutti i dettagli in merito Matteo Moretto, attraverso il proprio profilo X, ha fornito un aggiornamento sul futuro di Gian Piero Gasperini con l'Atalanta. L'allenatore ha infatti ricevuto un'offerta importante da parte della Roma.

