Assogasliquidi | Bene regolamento bunkeraggio Gnl bioGnl ship to ship

Il nuovo regolamento nazionale per il bunkeraggio di Gnl e bioGnl ship to ship, frutto di un intenso lavoro collaborativo tra le Istituzioni, segna un'importante innovazione nel panorama europeo. Questo provvedimento, unico nel suo genere, stabilisce norme comuni per tutte le operazioni nei porti italiani, promuovendo così la sicurezza e l'efficienza nel settore marittimo.

(Adnkronos) – "Pubblicato dopo un lungo e condiviso lavoro portato avanti dalle Istituzioni il primo schema di regolamento portuale per le operazioni di bunkeraggio GnlbioGnl ship to ship nazionale, un provvedimento – unico in Europa – in quanto individua regole comuni per tutti i porti italiani". Così Assogasliquidi in una nota in cui "ringrazia e . L'articolo Assogasliquidi: “Bene regolamento bunkeraggio GnlbioGnl ship to ship” proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Assogasliquidi: “Bene regolamento bunkeraggio Gnl/bioGnl ship to ship”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Assogasliquidi: Bene regolamento bunkeraggio Gnl/bioGnl ship to ship. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Assogasliquidi: "Bene regolamento bunkeraggio Gnl/bioGnl ship to ship" - 'Un altro decisivo tassello nell’opera di rappresentanza del settore industriale del Gnl che Assogasliquidi-Federchimica ha avviato più di dieci anni fa' ... 🔗Scrive msn.com

Assogasliquidi-Federchimica “Incentivi per trasformazioni GPL e metano un bene per consumatori e industria della componentistica” - Nel decreto Ecobonus confermati gli incentivi al retrofit per convertire le auto a GPL e metano. Il presidente di Assogasliquidi-Federchimica Andrea Arzà commenta: “Negli ultimi anni non abbiamo mai ... 🔗Segnala motori.quotidiano.net