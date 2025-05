Assistente tecnico si ammala di tumore a causa dell’amianto presente a scuola risarcimento di 600mila euro SENTENZA In Italia 2mila scuole da bonificare e 5mila docenti a rischio

Un assistente tecnico dell'Istituto A. Volta di Trieste ha ottenuto un risarcimento di 600mila euro dopo aver contratto un tumore legato all'esposizione all'amianto presente nella scuola. La Corte d’Appello di Trieste ha riconosciuto la responsabilità del Ministero dell’Istruzione, evidenziando l'urgenza di bonifiche in circa 2mila scuole italiane, con oltre 5mila docenti potenzialmente a rischio.

La Corte d’Appello di Trieste ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento di circa 600mila euro nei confronti della famiglia di un ex aiutante tecnico dell’Istituto A. Volta di Trieste. La decisione ha riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo la correlazione tra il decesso dell’uomo e l’esposizione all’amianto durante il servizio scolastico. L'articolo Assistente tecnico si ammala di tumore a causa dell’amianto presente a scuola, risarcimento di 600mila euro SENTENZA. In Italia 2mila scuole da bonificare e 5mila docenti a rischio ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

