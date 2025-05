Assif associazione italiana fundraiser | al lavoro il nuovo direttivo

L'Associazione Italiana Fundraiser (Assif) ha annunciato il nuovo Consiglio Direttivo, con il messinese Alessandro Silipigni eletto a rappresentarlo a livello nazionale. Il 23 maggio, il direttivo si è riunito per la prima volta, dando il via ai lavori di programmazione strategica e operativa per il mandato futuro, con l'obiettivo di promuovere e sviluppare la cultura del fundraising in Italia.

