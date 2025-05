Assemblea Confindustria Meloni | Ue non sempre dalla nostra parte rimuova i dazi interni che si è autoimposta - VIDEO

Durante l'assemblea di Confindustria a Bologna, la premier Meloni ha criticato l'Unione Europea, sottolineando che non sempre agisce a favore dell'Italia. Ha sollecitato l'UE a rimuovere i dazi interni autoimposti e ha messo in discussione l'affidabilità delle decisioni europee, evidenziando l'influenza delle maggioranze politiche. L'assemblea si è svolta al Teatro EuropAuditorium e ha visto la partecipazione di importanti figure del mondo economico.

Meloni bacchetta l'Ue all'assemblea di Confindustria: "Non sempre dalla nostra parte, dipende dalle maggioranze che si formano di volta in volta" Meloni bacchetta l'Ue all'assemblea di Confindustria che si è tenuta al Teatro EuropAuditorium di Bologna: "Saluto e ringrazio la presidente del Pa... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it