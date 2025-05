Assegno di Inclusione | obbligo scolastico per i figli minori cosa cambia e come evitare la revoca

Il recente decreto attuativo sull'Assegno di Inclusione (ADI) introduce importanti novità per le famiglie beneficiarie. A partire d’ora, chi percepisce il sussidio dovrà garantire il rispetto dell’obbligo scolastico da parte dei figli minori, pena la revoca dell'assegno. In questo articolo esploreremo le nuove regole e forniremo suggerimenti su come evitare questo rischio.

Un nuovo decreto attuativo cambia le regole per chi percepisce l’Assegno di Inclusione (ADI). Il Ministero del Lavoro e quello dell’Istruzione hanno introdotto un vincolo importante: le famiglie che beneficiano del sussidio devono dimostrare che i figli minori rispettano l’obbligo scolastico. Chi non si adegua rischia di perdere il diritto al sostegno economico. Obbligo scolastico . Assegno di Inclusione: obbligo scolastico per i figli minori, cosa cambia e come evitare la revoca Scuolalink... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Assegno di inclusione, stretta sull’obbligo scolastico: senza scuola salta il sostegno; Assegno di Inclusione e scuola: obbligo scolastico diventa requisito, firmato il decreto attuativo; Stretta sull’Assegno di inclusione, dal 2025: stop all’ADI se i figli non vanno a scuola; Contrasto alla dispersione: se il figlio non frequenta la scuola, la famiglia non riceverà l'Assegno di inclusione. Con infografica. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Assegno di Inclusione, senza scuola salta il sostegno: tutte le novità per le famiglie - L’Assegno di Inclusione 2025 si aggiorna con nuove soglie ISEE, maggiori obblighi per i beneficiari e una stretta senza precedenti sull’obbligo ... 🔗Lo riporta alfemminile.com

Assegno di inclusione, stretta sull’obbligo scolastico: senza scuola salta il sostegno - Firmato il decreto attuativo. Dall’incrocio dei dati di Comuni e Ministero dell’Istruzione la verifica puntuale sul rispetto dell’obbligo scolastico per i minori ... 🔗Da msn.com

Assegno di inclusione tolto subito se i figli non vanno a scuola - D'ora in poi l'assegno di inclusione sarà collegato alla frequenza scolastica. Stop del beneficio se i figli non vanno a scuola. 🔗Segnala money.it

Assegno di Inclusione OBBLIGO SCOLASTICO???????: Come funziona e chi deve rispettarlo?