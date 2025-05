Assegnati i premi Ibsa Foundation a 6 giovani scienziati

Oggi a Milano si è tenuta la cerimonia di premiazione delle Ibsa Foundation Fellowship 2024, riconoscendo sei promettenti giovani scienziati. L'evento, intitolato 'Ricerca, Giovani e Futuro', ha messo in luce l'importanza della scienza e il contributo fondamentale delle nuove generazioni per il progresso e l'innovazione.

Si è svolta oggi a Milano la cerimonia di premiazione delle Ibsa Foundation Fellowship 2024, nell'ambito dell'evento 'Ricerca, Giovani e Futuro: l'impegno di Ibsa Foundation per la scienza', un'occasione di confronto sul valore della scienza e sul ruolo delle nuove generazioni nello sviluppo della conoscenza scientifica.

