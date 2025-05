Assassin’s Creed Shadows si aggiorna con la patch 1 0 5

Ubisoft annuncia l'uscita della patch 1.0.5 per Assassin’s Creed Shadows, prevista per il 27 maggio alle 16:00 italiane. Questo aggiornamento apporterà una serie di novità, miglioramenti e correzioni, arricchendo l'esperienza di gioco sia per i neofiti che per i veterani della saga. Preparati a scoprire tutte le novità che renderanno il tuo viaggio nel mondo di Assassin's Creed ancora più coinvolgente!

Ubisoft è pronta a rilasciare l’aggiornamento 1.0.5 di Assassin’s Creed Shadows il 27 maggio alle ore 16:00 italiane, introducendo una valanga di novità, miglioramenti e correzioni che mirano a rafforzare l’esperienza di gioco sia per i nuovi giocatori sia per i veterani. L’update non si limita a fix tecnici, ma aggiunge contenuti narrativi, eventi speciali, nuove meccaniche di gioco e un’espansione massiccia della modalità foto. Il contenuto più curioso di questo aggiornamento è la missione “Gettato ai cani”, disponibile per tutti i giocatori e sbloccabile nelle prime fasi del gioco, subito dopo “Dalla scintilla alla fiamma”... 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Assassin’s Creed Shadows si aggiorna con la patch 1.0.5

Se ne parla anche su altri siti

Il primo DLC di Assassin's Creed Shadows e la modalità co-op sono al centro di un report; Assassin's Creed Shadows si aggiorna domani: ecco le novità; Assassin's Creed Shadows: svelato in anticipo il periodo di uscita de Gli artigli di Awaji, il primo DLC; Assassin's Creed Shadows: trapelati data di uscita e dettagli sul DLC Claws of Awaji. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Assassin's Creed Shadows non smette di evolversi: l'Update 1.0.5 potenzia il parkour - L'avventura open world di Ubisoft accoglie un nuovo, importante aggiornamento gratuito che potenzia il parkour, risolve i bug e arricchisce la Photo Mode ... 🔗msn.com scrive

Ecco i dettagli dell'aggiornamento 1.0.5 di Assassin's Creed Shadows - Ubisoft ha pubblicato la nota di rilascio completa dell'aggiornamento 1.0.5 di Assassin's Creed Shadows, che sarà disponibile a partire dal 27 maggio su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5, ossia tu ... 🔗Come scrive msn.com

Assassin’s Creed Shadows si aggiorna: Tutti i dettagli sulla patch 1.0.5 - Ubisoft rilascerà l’aggiornamento 1.0.5 per Assassin’s Creed Shadows domani 27 maggio alle ore 16:00 italiane. Questo aggiornamento introduce una nuova missione, un evento speciale, oggetti ... 🔗techgaming.it scrive

Ubisoft Revealed Big New Assassin's Creed Shadows Update... (AC Shadows Update)