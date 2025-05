Assalto al centro di distribuzione di aiuti a Gaza | Spari per fermare la folla

L'assalto al centro di distribuzione degli aiuti a Gaza ha segnato un tragico inizio per la consegna di aiuti umanitari, organizzata da Stati Uniti e Israele. La tensione è esplosa in scontri, con le forze di sicurezza che hanno aperto il fuoco per disperdere la folla, nel contesto di un blocco durato undici settimane che ha lasciato la popolazione in grave difficoltà.

La consegna di aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, iniziata oggi e organizzata dagli Stati Uniti e Israele, è stata segnata da momenti di forte tensione. Una conseguenza quasi inevitabile, se si considera che per undici settimane - tra il 2 marzo e il 18 maggio - nessun aiuto è potuto... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Assalto al centro di distribuzione di aiuti a Gaza: "Spari per fermare la folla"

