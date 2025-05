Assalto al bancomat | ladri in azione in pieno centro

Nella notte tra il 26 e il 27 maggio 2025, un audace assalto al bancomat ha scosso Cingoli, in provincia di Macerata. Tra le 2.30 e le 2.40, ignoti hanno fatto esplodere il dispositivo della filiale di Bper Banca in corso Garibaldi, riuscendo a fuggire con la cassetta contenente denaro. Le autorità stanno indagando per rintracciare i malviventi e garantire la sicurezza della zona.

Cingoli (Macerata) 27 magio 2025 ‚Äď Tra le 2.30 e le 2.40 di oggi, ignoti malviventi hanno fatto¬† saltare il bancomat della filiale di Bper Banca di Cingoli¬†in corso Garibaldi, in pieno centro, impossessandosi della cassetta contenente il contante per il servizio di¬†prelevamento e priva del liquido macchiante che avrebbe reso¬†inutilizzabili le¬†banconote. Dopo il colpo, i ladri si sono¬†dileguati¬†con una somma che sarebbe abbastanza rilevante: ¬†alcune decine di migliaia di euro, ma per precisare¬†l‚Äôimporto √® in corso la contabilizzazione. L‚Äôesplosione ha¬†danneggiato lo stabile (per verificarne le condizioni di sicurezza sono¬†intervenuti i vigili del fuoc o) in particolare un ufficio addossato alla parete interna del bancomat, reso inagibile,¬†e le vetrate... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ¬© Ilrestodelcarlino.it - Assalto al bancomat: ladri in azione in pieno centro

