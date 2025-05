Aspettando il Castiglioni Film Festival Notte Fantasma in proiezione il 1 giugno al Teatro Mario Spina

Preparativi ferventi per il Castiglioni Film Festival: domenica 1° giugno, il Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino ospiterà la proiezione di "Notte Fantasma". Questo evento segna l'inizio di una serie di appuntamenti che celebrano il cinema, promettendo emozioni e riflessioni. Non perdere l'opportunità di vivere una serata all'insegna del buon cinema e della cultura.

Arezzo, 27 maggio 2025 – Aspettando il Castiglioni Film Festival, “Notte Fantasma” in proiezione il 1° giugno al Teatro Mario Spina Domenica 1 giugno alle ore 21 il Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino ospiterà il primo dei vari appuntamenti della rassegna “Aspettando il Castiglioni Film Festival”. Si tratta della proiezione speciale di "Notte Fantasma", film scritto e diretto da Fulvio Risuleo con protagonisti Edoardo Pesce e il giovane attore Yothin Clavenzani, prodotto da Vision Distribution, con Elsinore Film, Wildside e Sky Italia. L’evento è stato pensato per anticipare i temi e le atmosfere del festival che ogni anno celebra il cinema a Castiglion Fiorentino... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aspettando il Castiglioni Film Festival, “Notte Fantasma” in proiezione il 1° giugno al Teatro Mario Spina

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Aspettando il Castiglioni Film Festival, “Notte Fantasma” in proiezione il 1° giugno al Teatro Mario Spina - Domenica 1 giugno alle ore 21 il Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino ospiterà il primo dei vari appuntamenti della rassegna “Aspettando il Castiglioni Film Festival” ... 🔗Scrive lanazione.it

Castiglioni Film Festival. La sfida dei cortometraggi - Il Castiglioni Film Festival, la rassegna cinematografica che ogni estate porta il Cinema sotto la torre del Cassero, giunge quest’anno alla sua undicesima edizione con un forte spirito di ... 🔗Come scrive lanazione.it

Chiusura in bellezza per il Castiglioni Film Festival. Le emozioni dell'edizione 2021 - Il Castiglioni Film Festival chiude in bellezza con la quarta e ultima serata, e dà appuntamento al pubblico per la prossima edizione. Una manifestazione ricca di novità quella di quest’anno ... 🔗Secondo arezzonotizie.it

Milena Vukotic per il Castiglioni Film Festival