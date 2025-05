Asp Catania 107 operatori stabilizzati | firmati i contratti a tempo indeterminato

Oggi, 107 operatori del comparto sanitario, sociosanitario e tecnico hanno firmato il contratto a tempo indeterminato con l'Azienda sanitaria provinciale di Catania. Questo importante traguardo segna l'ingresso definitivo di questi professionisti nell'organico, contribuendo a rafforzare i servizi offerti alla comunità e garantendo maggiore stabilità nel settore della salute.

