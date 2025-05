Asllani diplomatico | L’Inter è forte ma anche il Psg Serve rispettarli

In vista della finale di Champions League tra Inter e PSG, il centrocampista albanese Asllani si esprime con saggezza, riconoscendo la forza della sua squadra di appartenenza e le qualità degli avversari. Mentre l'Inter si prepara a fronteggiare il potente PSG, il giocatore invita a mantenere il rispetto per la formazione parigina, sottolineando l'importanza di un approccio equilibrato nella sfida di Monaco di Baviera.

Asllani equilibrato a quattro giorni da Psg-Inter, finale di Champions League. Il centrocampista albanese sottolinea non solo la forza della Beneamata, ma anche le qualità della squadra parigina. Con molta probabilità, Asllani non giocherà titolare nella finale di Monaco di Baviera, ma potrebbe comunque entrare a partita in corso in caso di necessità. Le sue parole. RESETTARE DOPO LO SCUDETTO MANCATO – Le parole di Kristjan Asllani, su RSI, che non dimentica lo scudetto mancato ma allo stesso tempo dovrà diventare uno stimolo in vista della finale di Champions League: « Sicuramente c'è ancora grande delusione e rammarico, ma dobbiamo mettere da parte tutto questo perché ci giochiamo la Champions League, che non capita tutti gli anni...