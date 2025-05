Asllani alla RSI | Abbiamo eliminato Bayern e Barcellona questo ci da forza per la finale! Scudetto? Mettiamo tutto da parte…

Kristjan Asllani, centrocampista dell'Inter, ha condiviso le sue riflessioni ai microfoni della RSI, esprimendo ottimismo dopo l'eliminazione di Bayern Monaco e Barcellona in Champions League. Questi successi, secondo Asllani, infondono energia per affrontare la finale di campionato. Con determinazione, il giovane talento sottolinea l'importanza di mantenere la concentrazione, mettendo da parte le distrazioni in vista del grande incontro.

Asllani alla RSI: «Abbiamo eliminato Bayern e Barcellona, questo ci da forza per la finale! Scudetto? Mettiamo tutto da parte.» Le parole del centrocampista. Il centrocampista dell' Inter, Kristjan Asllani, ha parlato ai microfoni dell'emittente svizzera RSI in vista della finale di Champions League di sabato sera contro il Paris Saint-Germain. Queste le sue dichiarazioni: LE PAROLE- « Lo scudetto? C'è ancora grande delusione, rammarico. Ma dobbiamo mettere tutto da parte, perché ci giochiamo la Champions League, ed è una cosa che non accade tutti gli anni. Siamo contenti di essere arrivati in fondo e andremo a giocarci la partita cercando di portarci a casa il trofeo con tutte le nostre forze...

