Asl Roma 3 solidarietà e sollievo | il 30 maggio un incontro sulle cure palliative

Il 30 maggio, in occasione della XXIV Giornata Nazionale del Sollievo, si terrà a Roma l'incontro "C’è ancora molto da fare quando non c’è più niente da fare: solidarietà è sollievo". L'evento, organizzato da ASL Roma 3, si focalizzerà sulle cure palliative e sull'importanza di offrire supporto e conforto a chi affronta malattie terminali. Un'opportunità per riflettere e sensibilizzare su temi cruciali per la comunità.

Ostia, Fiumicino, 27 maggio 2025- In occasione della XXIV Giornata Nazionale del Sollievo venerdì 30 maggio alle ore 9.30 in Via di Casal Bernocchi 73 a Roma, si svolgerà un incontro dal titolo “C’è ancora molto da fare quando non c’è più niente da fare: solidarietà è sollievo”. All’evento, che viene promosso per illustrare ai cittadini e alle associazioni di pazienti e di volontariato la Nuova Rete di Cure Palliative (RLCP) della ASL Roma 3, intervengono Daniela Sgroi, Direttore UOC Cure Primarie e Tutela della Salute della Coppia ASL Roma 3, Stefano De Santis, Dirigente Medico Oncologo Coordinamento Rete Cure Palliative ASL Roma 3, Gaia Di Laurenzi, Coordinatore infermieristico della Rete Cure Palliative ASL Roma 3 e Marzia Napoleoni infermiera case manager della Rete Cure Palliative ASL Roma 3... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

