Ascolti tv i dati del 26 maggio 2025

Nella serata di lunedì 26 maggio 2025, la fiction di Rai1 "Gerri" ha raggiunto un ottimo ascolto di 2.954.000 spettatori, registrando il 17.4% di share. In netto contrasto, il secondo episodio di "Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo" su Canale5 ha catturato l'attenzione di 2.170.000 spettatori, con uno share del 16.6%. Ecco un'analisi approfondita degli ascolti televisivi della serata.

Bene la fiction Rai. Nella serata di ieri, lunedì 26 maggio 2025, su Rai1 l'ultima puntata di Gerri ha coinvolto 2.954.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale5 il secondo appuntamento con Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo si ferma a 2.170.000 spettatori con uno share del 16.6%. Su Rai2 Audiscion registra 585.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia1 FBI: Most Wanted si ferma a 726.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 1.156.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 817.000 spettatori (5.8%). Su La7 100 Minuti raggiunge 726.000 spettatori e il 4...

