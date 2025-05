Ascolti TV 26 maggio 2025

Il 26 maggio 2025, come ogni lunedì, si sono registrati interessanti dati Auditel riguardanti gli ascolti TV della prima serata. In questo articolo, analizziamo le performance delle principali reti italiane, fornendo un quadro dettagliato delle preferenze del pubblico. Scopriamo insieme quali programmi hanno catturato l'attenzione degli spettatori e come si sono confrontati nell'ampio panorama televisivo.

Ascolti TV 26 maggio 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di lunedì 26 maggio 2025. Scopriamo insieme tutti i dati Auditel e le performance delle principali reti italiane nella fascia prime time. Indice. Ascolti TV prima serata – Lunedì 26 maggio 2025. Analisi della serata. Dati Auditel Ascolti TV del 26 maggio 2025. Ascolti TV prima serata – Lunedì 26 maggio 2025. Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di lunedì 26 maggio: In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei dati, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Canale Programma Spettatori Share Rai 1 Gerri St 1 Ep 4 Rai 2 Audiscion Rai 3 Lo stato delle cose Rete 4 QUARTA REPUBBLICA Canale 5 IL VOLO – TUTTI PER UNO – Viaggio nel tempo Italia 1 FBI: MOST WANTED – ALPHA E OMEGA – 1aTV LA7 Piazzapulita presenta: 100 Minuti – Senza tetto né legge TV8 Gialappashow – Stagione 5 Episodio 8 NOVE Little Big Italy – 1^TV – Stagione 8 Leggi anche: Le Migliori Serie TV Netflix da Vedere nel 2025 In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei dati, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Analisi della serata... 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 26 maggio 2025

