ASCOLTI TV 26 MAGGIO 2025 | IL FINALE APERTO DI GERRI LO SHOW DEL VOLO LA SFILATA DEL NAPOLI GRUBER VS DEL DEBBIO

In questo articolo analizziamo gli ascolti TV del 26 maggio 2025, mettendo a confronto il finale aperto di "Gerri" con la sfilata del Napoli e la sfida tra Gruber e Del Debbio. Scopriremo i dettagli delle performance dei programmi, inclusi "Il Volo" e altre trasmissioni, per capire quali siano stati i trend e le preferenze del pubblico in una serata ricca di eventi televisivi.

ASCOLTI TV 25 MAGGIO 2025 β€’ LunedΓ¬ β€’. Gli ascolti tv di lunedΓ¬ 25 maggio 2025 con la seconda delle tre puntate de β€œIl Volo” e l’ultima puntata di Gerri. Ecco i dati di ieri. Β Gruppi R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x Tg1 Mattina – x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x E’ Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 + Economia – x + x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Ritorno a Las Sabinas – x Tg1 – x Pres. La Vita in Diretta – x La Vita in Diretta – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti + Affari Tuoi – x + x Gerri – x TC – x G – x O – x Gerri – x Cose Nostre – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 News – x Mattino 5 News – x Forum – x Tg5 – x Beautiful – x Tradimento – x Uomini e Donne – x + x L’Isola dei Famosi  – x The Family – x Pomeriggio 5 – x + x Pomeriggio 5 Saluti – x Caduta Libera – x Caduta Libera – x Tg5 – x Striscia La Notizia – x Il Volo: Tutti per Uno – x TC – x G – x O – x Il Volo: Tutti per Uno – x L’Isola dei Famosi + Tg5 – x + x Un Ciclone in Convento – x + x Tg2 – x Radio2 Social Club – x Tg2 Italia Europa – x Tg Sport – x I Fatti Vostri – x + x Tg2 – x Tg2 Costume & Società – x Tg2 Medicina 33 – x Squadra Speciale Cobra 11 – x Tg Sport Speciale: Scudetto Napoli – x I Mestieri di Mirko – x Referendum 2025 – x + x Tg Sport – x Blue Bloods – x + x Tg2 – x Tg2 Post + Pres... 🔗 Leggi su Bubinoblog Β© Bubinoblog - ASCOLTI TV 26 MAGGIO 2025: IL FINALE APERTO DI GERRI, LO SHOW DEL VOLO, LA SFILATA DEL NAPOLI, GRUBER VS DEL DEBBIO

Su questo argomento da altre fonti

Ascolti tv ieri domenica 25 maggio chi ha vinto tra Lolita Lobosco, La notte del cuore, Report e Sarabanda; Ascolti tv, Report dilaga senza Fazio. Papi-Sarabanda Celebrity sinfonia di share per Italia 1 - I trend Auditel; Ascolti tv lunedΓ¬ 19 maggio: chi ha vinto tra Gerri e Il Volo – Tutti per uno, il viaggio nel tempo; Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Lolita Lobosco chiude con l'oro, La notte nel cuore debutta sul podio,. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ascolti tv lunedì 26 maggio: chi ha vinto tra Gerri e Il Volo – Tutti per uno, il viaggio nel tempo - Chi ha vinto tra l'ultima puntata della fiction su Rai1 Gerri e la seconda serata evento di Canale5 Il Volo, Tutti per uno – il viaggio nel tempo, condotta ... 🔗Lo riporta fanpage.it

La sfida degli ascolti tv: Il Volo trionfa su Canale 5 mentre Gerri conquista Rai 1 - Il 26 maggio, Canale 5 ha trionfato con "Il Volo – Tutti per Uno" e Lorella Cuccarini, mentre Rai 1 ha proposto un avvincente episodio di "Gerri", con Giulio Beranek. 🔗Riporta ecodelcinema.com

Ascolti tv domenica 25 maggio: chi ha vinto tra Le indagini di Lolita Lobosco e La notte nel cuore - Chi ha vinto tra Le indagini di Lolita Lobosco in onda su Rai 1 e una nuova puntata della serie turca La notte nel cuore, trasmessa su Canale 5 ... 🔗Da fanpage.it