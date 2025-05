Ascoli un ristorante sociale al palazzo Saladini Pilastri

Nasce ad Ascoli un'iniziativa innovativa: un ristorante sociale al Palazzo Saladini Pilastri, pensato per offrire opportunità a persone con disabilità. Qui, attraverso la formazione e il lavoro, si mira a promuovere l'autonomia e il benessere sociale, valorizzando le relazioni umane. Un progetto che si inserisce nel più ampio contesto di recupero e riqualificazione di questo storico palazzo.

Ascoli, 27 maggio 2025 – Realizzare un ristorante sociale dove le persone con disabilità realizzino il proprio futuro formandosi, lavorando e vivendo di relazioni e rapporti. Il tutto nell’ambito degli interventi di recupero e riqualificazione di Palazzo Saladini Pilastri. Questo l’obiettivo che la cooperativa sociale picena Centimetro Zero si propone con ‘Centimetro Zero al quadrato’. Un progetto selezionato dalla Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo guidata da Stefano Barrese che, coadiuvata nella scelta da Cesvi, ha scelto di affiancare la progettualità sostenendola attraverso il Programma Formula, accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Funding e dedicato alla promozione del territorio italiano di sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ascoli, un ristorante sociale al palazzo Saladini Pilastri

