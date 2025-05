Ascoli la cessione non decolla Ora fari puntati sull’iscrizione

L'Ascoli si trova in un momento cruciale, con la cessione della società che stenta a decollare. Fari puntati sull'iscrizione al campionato, mentre il dialogo tra la famiglia Pulcinelli e l'imprenditore Passeri prosegue senza un esito definitivo. La situazione rimane incerta e i tifosi attendono sviluppi sul futuro della squadra e sulla questione delle quote azionarie.

Ore di trepidante attesa per il futuro dell’Ascoli. Il dialogo tra la famiglia Pulcinelli e Passeri in questi ultimi giorni è proseguito, ma l’imprenditore romano a capo della nota catena Bricofer non si è ancora deciso a sciogliere le riserve legate al passaggio delle quote azionarie ancora vantate all’interno del Picchio. Nel corso delle ultime settimane proprio i proprietari dello storico club di corso Vittorio Emanuele, a più riprese, avevano ribadito pubblicamente la ferma volontà di lasciare la guida della società bianconera. Chiaramente tra il dire e il fare ci passa un bella differenza e nel corso dell’ultima annata sono state numerose le occasioni in cui si è annunciata una cessione poi in realtà mai avvenuta... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ascoli, la cessione non decolla. Ora fari puntati sull’iscrizione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ascoli, la cessione non decolla. Ora fari puntati sull’iscrizione. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ascoli Calcio: sfuma la cessione a Pecci, si cercano nuovi acquirenti - L’Ascoli si prepara ad affrontare le scadenze che condurranno verso l’iscrizione al prossimo campionato di serie C, ma con un occhio attento e rivolto anche verso eventuali interessamenti volti a rile ... 🔗Scrive msn.com

Ascoli, la cessione non fa passi avanti: il fondo americano c’è ma ancora non si decide a uscire allo scoperto - ASCOLI E mentre in città si torna ai bei ricordi, quei ricordi che hanno visto l'Ascoli diventare la regina delle Marche con la prima promozione in Serie A, era il 9 giugno 1974, da quel giorno ne ... 🔗Come scrive corriereadriatico.it

Cessione dell'Ascoli, Pulcinelli scende in campo: la vendita del club dovrà essere effettuata entro la fine del mese - ASCOLI La programmazione futura racchiusa in poche settimane. Il riferimento è alla cessione del club, diventato l'obiettivo primario ovviamente dopo l'iscrizione al campionato i cui documenti ... 🔗Segnala msn.com