Arrivo Maria Ballando con le stelle smacco clamoroso | dopo 19 anni con Milly Carlucci va ad Amici

Dopo 19 anni al timone di "Ballando con le Stelle", Milly Carlucci deve cedere il passo a Maria De Filippi, che si prepara a rivoluzionare "Amici". Con l'inizio della venticinquesima edizione alle porte, le voci si intensificano e l'attesa cresce. Scopriamo insieme le novità e i retroscena che potrebbero sconvolgere il panorama dei talent show italiani.

Manca ancora molto all’inizio della venticinquesima edizione di Amici, ma l’attenzione intorno al talent show di Maria De Filippi è già alle stelle. Se da una parte la macchina organizzativa è pronta a ripartire con i casting per la nuova classe, dall’altra iniziano a circolare voci insistenti che riguardano la composizione del corpo docente, una delle colonne portanti del programma. I fan non smettono di interrogarsi su chi siederà dietro i banchi della commissione quando il programma tornerà in onda in autunno. >> “La nuova Papamobile”. Leone XIV, addio sobrietà di papa Francesco e sicurezza senza precedenti: il dettaglio mai visto prima a bordo A catalizzare l’attenzione, nelle ultime ore, è stata una particolare indiscrezione apparsa sui social e rilanciata da diversi siti che si occupano di televisione... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Uomini e Donne in prima serata, Maria De Filippi rovina i piani di Milly Carlucci: cosa succede; Milly Carlucci, arriva la sfida senza precedenti di Maria De Filippi: si fa la storia su Mediaset; Uomini e Donne sbarca in prima serata per la scelta di Gianmarco su Canale 5: ecco la sfida con Sognando Ballando con le stelle su Rai 1; Chi è Gianmarco Steri, la star per cui Uomini e Donne di Maria De Filippi va in prima serata su Canale 5 (quando, come e contro chi). 🔗Ne parlano su altre fonti

“Diventerà papà” Bebè in arrivo a Ballando con le Stelle: l’emozionante annuncio - Luca Favilla, noto ballerino di Ballando con le stelle, annuncia l'arrivo del suo primo figlio insieme alla compagna Camilla Mola, condividendo la gioia con i fan sui social ... 🔗Si legge su bigodino.it

Ballando con le stelle: Milly Carlucci al lavoro per la nuova edizione e i nomi in arrivo - Milly Carlucci prepara il cast di "Ballando con le stelle" 2025, puntando su nomi come Alex Schwazer e Clemente Russo, mentre affronta le sfide dopo il flop di "Sognando… Ballando". 🔗Lo riporta ecodelcinema.com

Uomini e Donne, sfida a Milly Carlucci in prima serata: la decisione di Maria De Filippi - Venerdì 30 maggio la scelta di Gianmarco Steri sarà trasmessa in prima serata su Canale 5: Uomini e Donne sfiderà la finale di Sognando Ballando con le stelle. 🔗Si legge su libero.it

Geolier - I P’ ME, TU P’ TE (Official Video - Sanremo 2024)