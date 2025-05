Arrivano le lenti a contatto che permettono di vedere anche a occhi chiusi Come funziona la nuova invenzione scientifica

Scopri la rivoluzionaria invenzione delle lenti a contatto che permettono di vedere anche a occhi chiusi. Sviluppate da un team di scienziati cinesi, queste lenti innovative offrono la straordinaria capacità di percepire la luce infrarossa, garantendo una visione continua, sia al buio che con le palpebre serrate. In questo articolo esploreremo il funzionamento di questa tecnologia all'avanguardia che potrebbe rivoluzionare il nostro modo di vedere il mondo.

Che tu sia al buio o con le palpebre serrate, queste lenti a contatto consentono una visione non stop. Opera di un team di scienziati cinesi, i nuovi dispositivi sono grado di farci vedere la luce infrarossa...

