Arriva la carovana del Giro d’Italia Dove assistere allo spettacolo

Il Giro d'Italia sta per attraversare la provincia di Lecco, con la tappa numero 18 che si snoderà per 144 chilometri da Morbegno a Cesano Maderno. Giovedì, i ciclisti e la suggestiva carovana del Giro porteranno un'ondata di emozioni e spettatori lungo le strade. Ecco dove e come assistere a questo evento imperdibile per gli amanti del ciclismo e della bellezza paesaggistica locale.

Fermi tutti, passa il Giro d'Italia. Centoquarantaquattro chilometri, quasi due terzi dei quali in provincia di Lecco. Dopodomani, giovedì, sulle strade della provincia di Lecco passano i ciclisti del Giro d'Italia, con carovana al seguito, per la tappa numero 18, da Morbegno a Cesano Maderno. Ottantacinque dei 144 chilometri da affrontare si trovano appunto in provincia di Lecco, dall'Alto Lario fino alla Brianza, passando per la Valsassina: Colico, Dervio, Bellano, Parlasco, Cortenova, Primaluna, Ballabio, Lecco, Pescate, Garlate, Ravellino di Colle Brianza, Santa Maria Hoè, Sirtori, Monticello, Casatenovo...

