arriva in italia la prima biografia autorizzata di tupac

Il 28 maggio, l'Italia accoglie la prima biografia autorizzata di Tupac, pubblicata dalla collana Chinaski di Il Castello. A quasi 29 anni dalla sua scomparsa, il leggendario rapper continua a esercitare un'influenza profonda su cultura e musica. Questo volume offre uno sguardo approfondito sulla vita e l'eredità di un'icona che ha segnato un'epoca e ispirato innumerevoli artisti e fan.

Il 28 maggio esce in Italia la biografia autorizzata di Tupac: sarà disponibile dal 28 maggio, ed è pubblicata da Il Castello collana Chinaski. A quasi 29 anni dalla morte di uno dei rapper più importanti del secolo scorso, una figura iconica che ha segnato un’epoca e una generazione, è un volume che riporta fedelmente la storia del rapper, morto giovanissimo, a 25 anni, in circostanze ancora oggi non chiare. Il 28 maggio esce in Italia la prima biografia autorizzata di Tupac. A scrivere il volume è la scrittrice, attivista e amica Staci Robinson. Il motivo dell’ufficialità di questa pubblicazione è in primis il fatto che la biografia arriva da una commissione dalla famiglia Shakur... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it