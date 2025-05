Arrestato un 25enne nel Cosentino per violenza sessuale su una donna di 64 anni

Un 25enne è stato arrestato a Trebisacce, in provincia di Cosenza, con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una donna di 64 anni. L'intervento dei carabinieri è avvenuto dopo una grave aggressione in strada, suscitando preoccupazione nella comunità locale. La vittima, di origine straniera, è stata soccorsa e assistita dalle autorità competenti.

I carabinieri di Trebisacce intervengono dopo una grave aggressione in strada. Un giovane di 25 anni è stato fermato dai carabinieri a Trebisacce, in provincia di Cosenza, con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una donna di 64 anni. La vittima, di origine straniera, sarebbe stata aggredita in strada. L'aggressione ricostruita dalle forze dell'ordine. Secondo le prime ricostruzioni investigative, l'uomo, di origine maghrebina, avrebbe seguito la donna mentre camminava. Una volta raggiunta, l'avrebbe costretta con la forza a un rapporto sessuale non consenziente, consumato sul posto...

