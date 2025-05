Arrestato a Novara l' uomo condannato all' ergastolo per aver sparato alla moglie in Perù

Un uomo di 33 anni, cittadino peruviano, è stato arrestato a Novara dopo essere stato identificato come ricercato internazionale per omicidio. Condannato all'ergastolo per aver sparato alla moglie in Perù, è stato fermato dalla polizia durante un controllo sabato 25 maggio in via Leonardo Da Vinci. La sua cattura segna un'importante operazione contro la criminalità internazionale.

Era un ricercato internazionale ed è stato arrestato a Novara. Nella mattinata di sabato 25 maggio una pattuglia della squadra volante ha fermato in via Leonardo Da Vinci un uomo per un controllo. Il 33enne, cittadino peruviano, è risultato essere un ricercato internazionale per omicidio:

