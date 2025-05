Arrestato a Novara l' uomo condannato all' ergastolo per aver sparato alla moglie in Perù

Un uomo di 33 anni, cittadino peruviano condannato all'ergastolo per l'omicidio della moglie in Perù, è stato arrestato a Novara. Il fermo è avvenuto il 25 maggio durante un controllo da parte della polizia, che ha identificato il fugitivo passato inosservato nella città. La sua cattura segna un importante successivo nella cooperazione internazionale contro la criminalità.

Era un ricercato internazionale ed è stato arrestato a Novara. Nella mattinata di sabato 25 maggio una pattuglia della squadra volante ha fermato in via Leonardo Da Vinci un uomo per un controllo. Il 33enne, cittadino peruviano, è risultato essere un ricercato internazionale per omicidio:

