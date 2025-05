Arrestato a Medicina 36enne ricercato in Europa per stalking e minacce

A Medicina, i Carabinieri hanno arrestato un 36enne di origine rumena, ricercato in Europa per stalking e minacce. L'uomo, senza fissa dimora in Italia, era destinatario di un mandato di arresto internazionale emesso dalla Romania per gravi reati. L'operazione evidenzia l'importante lavoro delle forze dell'ordine nella lotta contro la criminalità transnazionale.

