Duecento bambini delle scuole di Firenze hanno partecipato a "Arno per amico", un evento organizzato insieme all'Autorità di Bacino di Gaia Checcucci. Attraverso attività ludiche e educative, i giovani partecipanti hanno avuto l'opportunità di scoprire l'importanza del fiume Arno, visitando tre punti panoramici strategici. L'iniziativa non è stata solo una festa, ma anche un'importante lezione di educazione ambientale.

Una festa, ma anche una lezione sull'Arno. Protagonisti 200 bambini delle scuole di Firenze alla scoperta del fiume in tre punti d'osservazione privilegiati: la sede della società Canottieri Comunali, accanto al ponte Da Verrazzano, all'Anconella, fra l'acquedotto e l'Albereta, e alle cascine, vicino alla passerella pedonale. Tutti invitati dall'Autorità di bacino dell'Appennino Settentrionale, guidato dal segretario generale, Gaia Checcucci, nel segno del grande progetto "Un fiume per amico", portato avanti da oltre 15 anni con l'amministrazione comunale di Firenze nel quadro del progetto "Le chiavi della città", promosso d'intesa con l'assessorato all'educazione L'articolo Arno per amico: duecento bambini delle scuole di Firenze sul fiume con l’Autorità di bacino di Gaia Checcucci proviene da Firenze Post... 🔗 Leggi su Firenzepost.it