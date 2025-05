Arnaldi-Auger Aliassime oggi Roland Garros 2025 | orario programma tv streaming

Domani, martedì 27 maggio, Matteo Arnaldi esordirà al Roland Garros 2025 affrontando il canadese Felix Auger-Aliassime, attuale testa di serie n.29. Questo incontro promette di essere avvincente, con Arnaldi che cercherà di sfruttare le debolezze di un avversario capace di colpi straordinari ma anche incline agli errori. Scopri orari, programma TV e opzioni di streaming per non perdere questo emozionante debutto.

Domani, martedì 27 maggio, Matteo Arnaldi farà il proprio esordio contro il canadese Felix Auger-Aliassime, nel primo turno del Roland Garros. Il ligure affronterà un rivale complicato, testa di serie n.29, in grado di esprimere un grande tennis, ma nello stesso tempo incline agli errori. Un aspetto, se vogliamo simile al modo di giocare dell’azzurro. LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-CILIC (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-AUGER ALIASSIME (4° MATCH DALLE 11.00) Arnaldi spera di trovare una buona condizione per far fronte alla potenza del nordamericano, abile specialmente nella combinazione servizio-dritto... 🔗 Leggi su Oasport.it