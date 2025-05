Armi cinesi funzionari russi Haftar mostra i mezzi per prendersi la Libia

Khalifa Haftar, capo miliziano della Cirenaica, ha celebrato l'undicesimo anniversario dell'operazione "Karama" con una parata militare, evidenziando il suo intento di consolidare il potere in Libia. In questo contesto, l'alleanza con funzionari russi e il supporto di armi cinesi potrebbero rivelarsi cruciali per le sue ambizioni di controllo nel paese, segnando un ulteriore capitolo nelle turbolente dinamiche libiche.

Il capo miliziano della Cirenaica, Khalifa Haftar, ha festeggiato ieri, lunedì 26 maggio, con una parata militare, l’undicesimo anniversario dell’operazione “Karama”. È la mossa con cui nel maggio 2014 iniziò il suo percorso politico-militare, passato per un fallito golpe (durato appena qualche ora) e per una campagna anti-terrorismo (contro le formazioni qaediste e per quanto ha potuto contro lo Stato islamico), fino ad arrivare a dimostrare la sua volontà profonda, conquistare il Paese e intestarselo come nuovo rais (operazione anche questa fallita quando la Turchia intervenne a frenare l’assalto al governo onusiano di Tripoli, lanciato nella primavera del 2019)... 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Armi cinesi, funzionari russi. Haftar mostra i mezzi per prendersi la Libia

