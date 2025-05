Argentina sui mercati con nuovo bond in pesos solo per stranieri | è la prima volta in dieci anni

L'Argentina fa il suo ritorno sui mercati internazionali dopo un decennio, lanciando una nuova obbligazione in pesos riservata esclusivamente agli investitori stranieri. Annunciata dal ministero dell'Economia, questa iniziativa rappresenta un passo significativo nella strategia del paese per attrarre capitali esteri e stimolare la propria economia.

Per la prima volta dopo dieci anni l’Argentina torna sui mercati internazionali con la vendita di una nuova obbligazione in pesos, sottoscrivibile in dollari, riservata esclusivamente agli investitori stranieri. La misura è stata annunciata ufficialmente dal ministero dell’Economia e verrà attuata domani durante l’asta del in valuta locale precedentemente programmata. L’obiettivo è raccogliere fino a un miliardo di dollari, che saranno utilizzati per rafforzare le riserve della Banca centrale ed estendere la scadenza del debito statale. Si tratterà di un’importante prova di fiducia degli investitori internazionali sotto la presidenza dell’ultraliberista Javier Milei, che sta attuando tagli al bilancio per rilanciare l’economia del Paese sudamericano... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Argentina sui mercati con nuovo bond in pesos solo per stranieri: è la prima volta in dieci anni

Approfondimenti da altre fonti

Obbligazioni Migliori da Comprare 2025 per un Capitale Garantito. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nuovi bond Argentina KO sul mercato: gli investitori scontano un altro default - Il debutto dei nuovi bond è stato tutt’altro che positivo. A memoria degli osservatori, nessuna ristrutturazione aveva ottenuto un risultato così pessimo sui mercati finanziari. In effetti ... 🔗Scrive investireoggi.it

In Argentina rialzo dei bond con la vittoria di Trump, ecco in cosa il mercato spera - La vittoria di Donald Trump è stata un rinvigorente per i mercati finanziari ... Non è così in Argentina, dove i bond sovrani in dollari registrano un’impennata dei prezzi con contestuale ... 🔗Secondo investireoggi.it

Argentina, accordo per i bond italiani: a giugno avranno il 150% del valore - Inoltre Stock ha spiegato come la procedura preveda che alla banca trustee argentina (Bank of New York Mellon) che riceverà i proventi dell'emissione dei nuovi bond arrivino, tramite clearance ... 🔗repubblica.it scrive