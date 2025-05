Argentina Javier Milei dichiara guerra totale ai sindacati

In un contesto di crisi economica e sociale, il presidente argentino Javier Milei ha lanciato un attacco diretto ai sindacati, minando il diritto di sciopero attraverso un decreto presidenziale. Questa mossa segna un importante cambiamento nella politica del paese, riflettendo la volontà di Milei di radicalizzare le riforme in un'Argentina già provata da inflazione e indebitamento.

In un’Argentina stremata da decenni di inflazione, indebitamento e paralisi istituzionale, il presidente Javier Milei ha trovato una nuova trincea da assaltare: il diritto di sciopero. Con un decreto presidenziale firmato il 20 maggio, il leader libertario ha ampliato la lista dei cosiddetti “servizi essenziali”, limitando drasticamente la possibilità di astensione dal lavoro in settori vitali come istruzione, trasporti, telecomunicazioni, logistica, fisco e perfino amministrazione pubblica. Una mossa che, sotto la retorica dell’efficienza statale, nasconde in realtà un obiettivo più profondo: smantellare il potere contrattuale delle organizzazioni sindacali e riplasmare il paese secondo la dottrina shock... 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Argentina, Javier Milei dichiara guerra totale ai sindacati

