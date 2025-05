Arezzo in ritiro in Trentino è la prima volta nella storia amaranto

Per la prima volta in centodue anni, l'Arezzo si prepara a un ritiro precampionato in Trentino. L'annuncio ufficiale svela che la squadra soggiornerà a Storo, nella valle del Chiese, dal 13 al 26 luglio. Questa scelta segna un nuovo capitolo nella storia amaranto, arricchendo il percorso della squadra con un'esperienza unica tra le suggestive montagne trentine.

E' la prima volta in centodue anni che l'Arezzo andrà a svolgere il ritiro precampionato in Trentino. Ieri è arrivato l'annuncio ufficiale: la squadra alloggerà a Storo, nella valle del Chiese, dal 13 al 26 luglio.

