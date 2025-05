Ardea rapina a un distributore di benzina | ucciso il dipendente

Un tragico episodio di violenza si è verificato ad Ardea, dove un dipendente di un distributore di benzina è stato ucciso durante una rapina. La vittima, un uomo di 35 anni di origine indiana, ha tentato di opporsi ai rapinatori, ma il gesto gli è costato la vita. L'aggredire è avvenuto poco prima di mezzogiorno in via delle P..., lasciando la comunità in stato di shock.

Un tentativo di reazione, forse per trattenere l’incasso o per ostacolare i rapinatori, è costato la vita a un uomo di 35 anni, di origine indiana, impiegato presso un distributore Toil a Tor San Lorenzo, frazione del comune di Ardea. L’aggressione è avvenuta poco prima di mezzogiorno in via delle Pinete: uno dei due malviventi ha estratto un coltello e lo ha colpito al fianco, con ogni probabilità più di una volta. Il benzinaio è caduto a terra, gravemente ferito. I tentativi di soccorso e il vaglio delle immagini per individuare gli assalitori. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo per oltre un’ora, ma le lesioni riportate si sono rivelate fatali... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ardea, rapina a un distributore di benzina: ucciso il dipendente

Le notizie più recenti da fonti esterne

Roma, rapina in un distributore di benzina: un 35enne muore accoltellato; Rapina da 3 milioni di euro sulla statale aurelia: maxi operazione carabinieri con 11 arresti in nove province. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Rapina a un distributore di benzina ad Ardea: ucciso un dipendente 35enne. Caccia a due banditi alle porte di Roma - Accoltellato durante una rapina al distributore di benzina dove lavorava, è morto poco dopo nonostante oltre un’ora di disperati tentativi ... 🔗Come scrive msn.com

Rapina a un distributore di benzina ad Ardea: accoltellato a morte un dipendente 35enne. Caccia a due banditi alle porte di Roma - Accoltellato durante una rapina al distributore di benzina dove lavorava, è morto poco dopo nonostante oltre un’ora di disperati tentativi ... 🔗Riporta msn.com

Rapina al distributore di Ardea: benzinaio ucciso a coltellate. Si cercano 2 uomini fuggiti in moto - È successo alla Toil di via delle Pinete, a Tor San Lorenzo. La vittima è un indiano di 35 anni. I carabinieri hanno diramato le ricerche dei fuggitivi: posti di blocco in tutta la zona. Al vaglio i f ... 🔗Come scrive quotidiano.net

Pomezia, presi rapinatori seriali Nel mirino negozi, benzinai e tabaccherie