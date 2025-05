Ardea l’ennesima rapina con morte sul litorale | chi fermerà questa scia?

La recente rapina mortale ad Ardea segna un drammatico episodio nella crescente ondata di criminalità che sta colpendo il litorale sud di Roma. I dipendenti dei distributori di benzina vivono nel terrore di un'incessante violenza, mentre i residenti esprimono preoccupazione per la sicurezza nelle località circostanti, da Torvajanica ad Anzio. Un allarme che richiede urgenti misure e attenzione da parte delle autorità.

La tragedia di Ardea è arrivata nel corso di una delle tante rapine che stanno terrorizzando i dipendenti dei distributori di benzina del litorale sud di Roma. Cresce la preoccupazione dei residenti: sono sempre di più i casi di microcriminalità nell'area tra Torvajanica, Aprilia, Anzio e Nettuno

