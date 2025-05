Ardea Carabinieri arrestano coppia in stato confusionale sul lungomare

I carabinieri di Ardea hanno arrestato una coppia in stato di confusionale durante un controllo sul lungomare, noto per la sua vivacità e problematiche legate a reati predatori. L'operazione, condotta nei pressi del Barumba e del Campione, ha dimostrato l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza della zona.

Ardea, 27 maggio 2025- Durante un normale controllo del territorio, i carabinieri della locale tenenza di Ardea hanno effettuato un arresto in una delle zone più turbolente per reati predatori. L’intervento è avvenuto all’altezza tra il locale Barumba e il Campione, dove i militari hanno avvistato una Nissan scura con a bordo due persone. Alla richiesta di fermarsi, l’auto sembra essere andata in panne, insospettendo i carabinieri. Intervento dei carabinieri . I carabinieri, avvicinatisi con prudenza e professionalità, hanno notato che entrambi i passeggeri erano in stato confusionale. La donna è scesa dall’auto barcollando, probabilmente in stato di alterazione, mentre l’uomo, anch’esso agitato, è stato ammanettato e portato dentro l’auto di servizio... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

