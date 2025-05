Araujo Juve futuro deciso per l’obiettivo in difesa | Ecco dove giocherò nella prossima stagione L’uruguaiano è uscito allo scoperto e ha svelato tutto!

In un'importante rivelazione per i tifosi della Juventus, Ronald Araujo ha confermato il suo futuro in difesa, dopo settimane di rumors di mercato. Intervistato, il giovane difensore uruguaiano ha chiarito le sue intenzioni, svelando dove giocherà nella prossima stagione. Scopriamo insieme le sue dichiarazioni e cosa ha influenzato la sua scelta di rimanere al Barcellona.

Araujo Juve, l’obiettivo in difesa ha svelato il suo futuro. Ecco le sue dichiarazioni, cosa ha detto il difensore del Barcellona. Ronald Araujo è stato a lungo corteggiato dal calciomercato Juve nello scorso gennaio, salvo poi decidere di rimanere al Barcellona. Ma quale sarà il futuro del difensore uruguaiano? A svelarlo è stato lui stesso, con le sue parole che hanno spazzato via ogni dubbio in vista del mercato estivo. PAROLE – «Sono il capitano del Barcellona e rimarrò. Sono sotto contratto fino a giugno 2031». .com... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Araujo Juve, futuro deciso per l’obiettivo in difesa: «Ecco dove giocherò nella prossima stagione». L’uruguaiano è uscito allo scoperto e ha svelato tutto!

Altre fonti ne stanno dando notizia

Araujo-Juve, clamorosa svolta: “Resta al Barcellona e rinnova!” - Araujo-Juve, svolta clamorosa per il futuro Secondo quanto riportato dal ... Il difesore aveva infatti deciso di lasciare il Barcellona già a gennaio, visto anche il mancato accordo per il ... 🔗Si legge su msn.com

Araujo Juve, l’indiscrezione: il difensore del Barcellona è ancora nel mirino! Le possibili cifre dell’affare. Tutti i dettagli - Araujo Juve, l’indiscrezione: è ancora nel mirino! Le cifre del possibile affare dal Barcellona. Tutti i dettagli Ronald Araujo è ancora nel mirino della Juventus. Secondo quanto riportato dal portale ... 🔗Lo riporta juventusnews24.com

Araujo Juve, non è finita! Dalla Spagna rilanciano: il futuro del difensore potrebbe essere lontano dal Barcellona e… Novità - Uno dei difensori maggiormente accostati al calciomercato Juve nella sessione invernale è stato Araujo, giocatore del Barcellona che ha rinnovato con i blaugrana fino al 2031. Nonostante questo, ... 🔗Si legge su juventusnews24.com

CHAMPIONS CONQUISTATA. IL FUTURO DI TUDOR DECISO PRIMA DEL MONDIALE #juve #juventusnews24