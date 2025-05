Aqua World | il parco acquatico di Cinecittà World apre i battenti dal 31 maggio

A partire dal 31 maggio, Aqua World, il parco acquatico di Cinecittà World, aprirà le sue porte per un’estate all’insegna del divertimento e del relax. Con una varietà di attrazioni e spiagge attrezzate, gli ospiti potranno vivere esperienze indimenticabili mentre si rinfrescano e si divertono. Scopri tutto ciò che Aqua World ha da offrire per rendere questa stagione estiva straordinaria!

Da sabato 31 maggio sarà possibile rilassarsi e divertirsi nel parco acquatico di Cinecittà World, tra spiagge, attrazioni e molto divertimento. L'estate è ormai alle porte e dal 31 maggio aprirà i battenti Aqua World, il parco acquatico di Cinecittà World che, per tutta l'estate, offrirà molte occasioni di relax e divertimento. A disposizione dei visitatori ci saranno infatti spiagge, aree riservate, lettini ed ombrelloni, animazioni, la Cinepiscina, i nuovi scivoli Vortex e Boomerang e molto altro. Negli spazi ci saranno inoltre molte proposte per fare shopping e mangiare del buon cibo in compagnia! Cosa offre il parco Aqua World - situato a Castel Romano, con l'ingresso da Via Irina Alberti a fianco di Cinecittà World - nei suoi 20...