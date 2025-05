Aqua World a Cinecittà World | Tuffatevi nell’estate romana con adrenalina e relax!

Scopri Aqua World a Cinecittà World, il luogo ideale per vivere un'estate romana all'insegna dell'adrenalina e del relax. Riaperto sabato 31 maggio 2025, questo parco acquatico offre un mix imperdibile di scivoli avventurosi e aree tranquille, perfette per rinfrescarsi e divertirsi. Non perdere l'opportunità di tuffarti in un'oasi di divertimento a Castel Romano!

