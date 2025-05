Apre le porte Amica Book Club A turno ospiti speciali scelte tra designer stylist e altre esperte invitano a discutere dei libri che hanno cambiato la loro vita Diteci il vostro!

Nasce Amica Book Club, un esclusivo club di lettura che unisce appassionate di libri, moda e lifestyle. Ogni mese, ospiti speciali tra designer e stylist condivideranno le opere che hanno segnato la loro vita, invitandoci a partecipare a discussioni coinvolgenti. Un'occasione per connettersi attraverso la passione per la lettura e scoprire nuovi mondi, insieme alla redazione di Amica e a tutte voi lettrici.

Un club esclusivo fatto di persone (noi) e parole (le tante dei libri del cuore): nasce Amica Book Club, la community delle amanti della lettura, come siamo noi della redazione di Amica e come siete voi che ogni mese ci seguite e. leggete. Punto di connessione tra cultura, moda, beauty e lifestyle, il club del libro targato Amica proporrà titolo editoriali coinvolgenti. Ogni "capitolo", ovvero ogni incontro, sarà dedicato a un libro scelto – per passione e per interesse – da una personalità del nostro mondo di riferimento: designer, stylist, imprenditrici, esperte di beauty, specialiste del linguaggio...