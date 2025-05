Appstinenza il metodo di Harvard per disintossicarsi dallo smartphone

Nell'era della connessione incessante, l'assenza di smartphone si presenta come un'opzione rigenerante. Il metodo di Harvard, inizialmente un esperimento individuale, si trasforma in un movimento che offre ai giovani e non solo, strumenti pratici per disintossicarsi dall'iperconnessione. Scopri come questa innovativa strategia aiuta a riscoprire il valore della disconnessione in un mondo sempre più digitalizzato.

Cosa riportano altre fonti

