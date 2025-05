APPLiA Italia | Stefano Pasini nuovo presidente Il mercato degli elettrodomestici attende il bonus

Stefano Pasini è stato eletto nuovo presidente di Applia Italia, il consorzio dei produttori di elettrodomestici, con un'elezione per acclamazione che ha totalizzato 294 voti su 296. Sostituisce Paolo Lioy, che ha guidato l'associazione durante l'acquisizione di Whirlpool da parte di Beko. Il mercato degli elettrodomestici attende ora con interesse l'introduzione di un nuovo bonus per stimolare il settore.

Il general manager di Electrolux eletto per acclamazione con 294 voti su 296 (2 astenuti) per il prossimo biennio. Succede a Paolo Lioy che lascia dopo l'acquisizione di Whirlpool da parte di Beko.... 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - APPLiA Italia: Stefano Pasini nuovo presidente. Il mercato degli elettrodomestici attende il bonus

