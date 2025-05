Apple l' HomePod con lo schermo si avvicina | rimosse alcune funzioni pur di accelerare il lancio

Il nuovo HomePod con schermo di Apple si avvicina al lancio, ma secondo Bloomberg, alcune funzionalità sono state eliminate per accelerare i tempi di uscita. Questo dispositivo, atteso come una delle novità più significative dell'anno, punta a integrare le tecnologie smart home con l'ecosistema Apple, nonostante compromessi su alcune caratteristiche. Scopriamo insieme i dettagli e le aspettative legate a questa innovativa proposta.

Secondo Bloomberg, per velocizzare l’uscita Apple avrebbe rimosso alcune funzionalità dal suo primo dispositivo per la casa connessa, atteso come una delle uscite chiave di quest'anno... 🔗 Leggi su Dday.it