Appennino alle prese con violenti temporali allagamenti a Mercato Saraceno Grandinata sul Fumaiolo

Martedì 27 maggio, l'Appennino cesenate è stato colpito da violenti temporali, con piogge intense che hanno interessato diverse località, tra cui Bivio Montegelli. A Monte Fumaiolo, in particolare, si è verificata una violenta grandinata, causando significativi disagi e allagamenti a Mercato Saraceno. Scopri di più sugli eventi meteorologici di oggi e il loro impatto sulla regione.

Appennino cesenate alle prese con violenti temporali nel pomeriggio di oggi, martedì 27 maggio. Le precipitazioni consistenti vengono segnalate in varie zone come ad esempio Bivio Montegelli, si registra anche una forte grandinata sul monte Fumaiolo, nell'alta valle del Savio. Leggi le... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Appennino alle prese con violenti temporali, allagamenti a Mercato Saraceno. Grandinata sul Fumaiolo

Approfondimenti da altre fonti

Meteo: TEMPORALI VIOLENTI dopo il primo assaggio d’ESTATE - provenienti dall’Algeria e dal Marocco, inizierà a spingersi verso il Mediterraneo Temporali violenti ... la media Nevicate tardive su Alpi e Appennino settentrionale Marcata instabilità ... 🔗Scrive msn.com

Meteo CRONACA: Nord Italia colpito da TEMPORALI violenti GRANDINE GROSSA e VENTO forte; ci sono danni - Alpi e parte dell'Appennino centro-settentrionale. Fenomeni a tratti intensi con grandinate e colpi di vento. Gravi danni a Milano Marittima. AGGIORNAMENTO ORE 13:00 - violenti temporali in Emilia ... 🔗Come scrive ilmeteo.it

Temporali violenti, incubo grandine e ancora neve in Lombardia: le previsioni. Allerta meteo: pioggia forte su Milano - dal pomeriggio-sera maggior interessamento della fascia di Pianura e Appennino. Anche a carattere di rovescio o temporale. Neve oltre 700 metri circa. Temperature: minime in aumento, massime in calo. 🔗Lo riporta ilgiorno.it

Primi temporali al Nord, restano 13 bollini rossi. Resta alta attenzione su incendi