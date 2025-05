Appartato con una donna conosciuta online viene aggredito e rapinato | svolta nelle indagini

Una drammatica serata a Lomazzo si è conclusa con un'aggressione e una rapina ai danni di un 50enne, residente a Castiglione Olona, che aveva incontrato una donna conosciuta online. Svolta nelle indagini, i dettagli dell'incidente avvenuto il 21 aprile presso un distributore Eni stanno emergendo, dando nuova luce a un caso che ha scosso la comunità locale.

