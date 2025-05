Appalti truccati a Roma chi è Mirko Pellegrini | Nel cassetto ha 210mila euro di orologi

Un'inchiesta della procura di Roma ha portato all'arresto di cinque persone, tra cui l'imprenditore Mirko Pellegrini, nel contesto di un presunto sistema di appalti truccati per la manutenzione stradale. Oltre a essere coinvolto in questa vicenda di corruzione, Pellegrini è stato trovato in possesso di ben 210mila euro in orologi, sollevando ulteriori interrogativi sulla natura delle sue attività.

C'è anche l'imprenditore Mirko Pellegrini tra le cinque persone arrestate dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'inchiesta della procura di Roma che mira a far luce su un presunto sistema corruttivo negli appalti pubblici per la manutenzione stradale. Nei confronti di Pellegrini è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo, 46enne di Frascati, massimo referente della Fenice Srl, si fa chiamare "Mister asfalto" ed era già finito al centro di un'indagine nei mesi scorsi per fatti analoghi... 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Appalti truccati a Roma, chi è Mirko Pellegrini: "Nel cassetto ha 210mila euro di orologi"

